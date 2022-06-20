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Araç filosu genişledi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından alınan 4 minibüs ile araç filosu genişledi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:45
Araç filosu genişledi

Yeni alınan araçlar ile ulaşımın daha kolay olacağını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını söyledi. Vatandaşların her konuda rahatları ve huzurları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Coşar, bundan sonraki çalışmalarına da bu yönde yön vereceklerini vurguladı. İlçenin her yönden gelişmişlik sağlayacağını belirten Coşar, “Mahallelerimize daha kolay ulaşım imkânı sağlayabilmek adına belediyemizin öz kaynaklarıyla temin ettiğimiz 4 yeni minibüs ile yıllardır süregelen ve ihmal edilen bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Haber Merkezi

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Araç Filosu Genişledi
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