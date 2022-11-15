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Araç camları buz tuttu

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta araç camları buz tuttu.

15 Kasım 2022 Salı 02:11
Araç camları buz tuttu

Son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Kentte araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra yola koyuldu.
Havaların gitgide soğuduğunu belirten Ali Babayiğit, “Hava eksinin altına düştü, arabalarımızın camları buz tutuğu için kazıma yapıyoruz. İşe gitmek için bayağı soğuk, eksiye düştüğü için camlarımız buz tuttu. Hava çok soğuk yakında kar gelmek üzere” dedi. »İHA

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Araç Camları Buz Tuttu
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