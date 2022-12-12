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Arabaşı çorbası etkinliği

Umutlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Arabaşı çorbası etkinliği düzenlendi. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Arabaşı çorbası etkinliği

Gerçekleşen etkinliğe eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, YozgatDernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, Umutlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Bozkurt, dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik hakkında konuşan Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Bu güzel organizasyona katılımlarıyla bizleri şereflendiren önceki dönem Bakanımız, Yozgat Milletvekilimiz Lütfullah Kayalar, kasabalımız YDF Başkanı Ahmet Koç, Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, kasabamızın kıymetli büyüğü Avukat Satılmış Şahin, Akdağmadeni ilçemizin değerlerinden Avukat Adnan Serbest en nihayetinde bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Kadir Bozkurt, dernek yönetimimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle güzel etkinliklerin daim olması dileğiyle.” dedi. »Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:31
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