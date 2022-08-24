Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre planladıkları çalışmaların bir kısmının devam ettiğini, diğer bir kısmının da tamamlandığını söyledi. Başkan Coşar, “İlçe mezarlığında başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı ve çevre düzenlemesine devam ediyoruz. Mezarlık alanı düzenli görünümüne kavuşturuldu. Bunun yanı sıra mahallelerimizde yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarımızda devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. »Haber Merkezi