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Antika araçlar meydan sergisinde

Yılların modasını eskitemediği araçları Yozgat’a getiren Yozgat Wosvos Kulübü, Cumhuriyet Meydanı’nda araçlarını sergiledi. 

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Antika araçlar meydan sergisinde

Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen antika araçlar halkın ilgi odağı oldu. 
Yozgat Wosvos Kulübü Başkanı Yalçın Biçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yozgat Wosvos Kulübü olarak Kayseri Wosvos Kulübünü Yozgat’a davet ettik. Sağ olsun arkadaşlar geldi. ‘Hafta sonu güzel bir etkinlik düzenleyelim’ dedik. 65 model ile 74 model arası araçlarımızı bu şekilde halka gösteriyoruz. Araçlarımızı bir hobi olarak yapıyoruz. Böyle bir alışkanlığa bir tutku olarak herkesi davet ediyoruz.” dedi. 
»Muhammed Üstüntaş

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Antika Araçlar Meydan Sergisinde
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