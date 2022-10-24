Antika araçlar meydan sergisinde

Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen antika araçlar halkın ilgi odağı oldu.

Yozgat Wosvos Kulübü Başkanı Yalçın Biçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yozgat Wosvos Kulübü olarak Kayseri Wosvos Kulübünü Yozgat’a davet ettik. Sağ olsun arkadaşlar geldi. ‘Hafta sonu güzel bir etkinlik düzenleyelim’ dedik. 65 model ile 74 model arası araçlarımızı bu şekilde halka gösteriyoruz. Araçlarımızı bir hobi olarak yapıyoruz. Böyle bir alışkanlığa bir tutku olarak herkesi davet ediyoruz.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş