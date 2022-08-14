Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti. Bakanlıktaki kabul sırasında bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan anneleri tek tek dinleyen Adalet Bakanı Bozdağ, annelere teşekkür etti. Bozdağ, “Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla ve bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Bozdağ’ın kabulünde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu. »İHA