Anma programı düzenlendi

Sorgun ilçesi Ağcın ve Günpınar köyleri arasında yaptırılan mesire alanında gerçekleşen Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi anma toplantısına Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İçişleri eski Bakanı Osman Güneş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Müftüsü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, bir çok daire amiri ve davetliler katıldı.

Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan anma programı, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in açış konuşması ile devam etti. Programda İl Müftüsü Gülden, okunan mevlid-i şerif sonrası okunan hatimler ve çekilen tespihlerin duasını yaptı.

Program, İl Müftümüz Gülden’in mesire alanındaki mescitte öğle namazını kıldırmasının ardından yapılan yemek ikramı sonrası dua ile sona erdi. »Haber Merkezi