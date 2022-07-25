Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.516,56
ALTIN
985,08
DOLAR
17,77
STERLİN
21,32
EURO
18,13
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Anma programı düzenlendi

Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK) tarafından 116’ncı doğum yılı dolayısıyla Yozgat'ın manevi liderlerinden Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi anma programı düzenlendi. 

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:51
Anma programı düzenlendi

Sorgun ilçesi Ağcın ve Günpınar köyleri arasında yaptırılan mesire alanında gerçekleşen Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi anma toplantısına Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İçişleri eski Bakanı Osman Güneş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Müftüsü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, bir çok daire amiri ve davetliler katıldı.
Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan anma programı, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in açış konuşması ile devam etti. Programda İl Müftüsü Gülden, okunan mevlid-i şerif sonrası okunan hatimler ve çekilen tespihlerin duasını yaptı.
Program, İl Müftümüz Gülden’in mesire alanındaki mescitte öğle namazını kıldırmasının ardından yapılan yemek ikramı sonrası dua ile sona erdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Anma Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hibe desteğiyle ek gelir
Hibe desteğiyle ek gelir
Büyük balığı tuttular, ödülü kaptılar
Büyük balığı tuttular, ödülü kaptılar
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Çocuklar civcivleriyle buluşacak
Çocuklar civcivleriyle buluşacak
Vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla buluştu
Dikkat çeken pankart
Dikkat çeken pankart
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim