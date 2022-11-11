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Anma programı düzenlendi

Boğazlıyan ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Anma programı düzenlendi

10 Kasım programı Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. 
Çelenk sunma törenine Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Vekili Uğur Paşaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 
Saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlamasıyla iki dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki program sona erdi.
Çelenk sunma programının ardından Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerin hazırlamış olduğu anma programı düzenlendi. Öğrencilerin çeşitli etkinlik ve gösteri sunumları ile devam eden anma programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.11.2022 13:36
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