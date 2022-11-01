Anlamlı ziyaret

Ziyaret hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Başhekim olarak göreve başlayan Vahdi Erkan ve Hastane Müdürü olarak göreve başlayan Alper Tüzer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

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