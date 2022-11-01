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Anlamlı ziyaret

Kadışehri Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, İlçe Devlet Hastanesinde yeni göreve başlayan Başhekim Vahdi Erkan ve Hastane Müdürü Alper Tüzer’i ziyaret etti. 

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Anlamlı ziyaret

Ziyaret hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Başhekim olarak göreve başlayan Vahdi Erkan ve Hastane Müdürü olarak göreve başlayan Alper Tüzer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.
 »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ANLAMLI ZiYARET
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