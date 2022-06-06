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Anlamlı ziyaret

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu müdürü Fedayi Kılıç ve Afrika’da su kuyusu açtırılmasında öncülük eden okul öğretmenlerinden Mihriban Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:46
Anlamlı ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, “Aziz milletimizin karakterinin asil meziyetlerinden olan yardımseverlik, mazlumların ve mağdurların umut ışığı olmuştur. Yüzyıllardır atalarımızdan gelen ve dinimizle anlam bulan bu güzel meziyetin ve karakterin, geleceğimizin inşasında yeri büyük olacaktır. Temiz suya ihtiyaç duyan Arakanlı Müslüman kardeşlerimize su kuyusu açtıran öğretmenimiz Mihriban Öztürk ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Fedayi Kılıç bizleri mutlu etmiştir. Kendilerine içten duygularla teşekkür ediyor, insanlığın ihtiyacı olan değerlerin hep birlikte yaşatılmasını diliyorum. Biz büyük bir aileyiz” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ANLAMLI ZiYARET
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