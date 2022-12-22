Anlamlı ziyaret



Proje kapsamında Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ilçede yaşayan 110 yaşında ki neneyi ziyaret ettiler.

Öğrenciler ile yaşlı nüfusu buluşturarak büyüklerin unutulmadığını hatırlatmak istenen proje kapsamında yaşlı ziyaretleri devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımın kesintisiz devamının sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konulan 7'den 70'e Gönül Bağı projesi kapsamında ilçemizde yaşayan 110 yaşındaki nenemize ziyaret gerçekleştirildi.” dedi