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Anlamlı misafirlik

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Bartınlı gençler Yozgat'ta misafir edildi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:24
Anlamlı misafirlik

Yozgat'ta misafir edilen Bartınlı gençler tarafından çevre temizliği ve hayvanlar için ağaçlara yemlikler asıldı. 
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Gençlerin, Ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlamak, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması amacıyla "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bartın’lı gençleri misafir ediyoruz. Gençler, Şehitlik ve Şeyh Osman Nuri Bağdadi Türbesini ziyaret edip, çevre temizliği etkinliği yaptılar. Ülkemizin ilk Milli Parkı Çamlık’ta doğa yürüyüşü yapıp, ağaçlara yemlikler astılar" denildi.
Program sonrası Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz’la bir araya gelen gençler sohbet etti. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Anlamlı Misafirlik
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