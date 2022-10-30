Anlamlı etkinlik



Ortaöğretim Birimi Yöneticileri tarafından geleneksel hale getirilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yıldönümünde şehitlik ziyaret edilerek temizlendi.

Dini ve milli bayramları öncesi Ortaöğretim Birimi Yöneticileri tarafından şehirlik ziyaret ediliyor, temizleniyor ve dualar ediliyor.

Yapılan anlamlı etkinlikten dolayı tüm teşkilata teşekkür eden Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, “Dini ve milli bayramlarımız öncesinde geleneksel hale getirdiğimiz cennet kokan şehitliğimizin temizliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ortaöğretim Birimi Yöneticilerimiz tarafından yapılarak, Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.” dedi.