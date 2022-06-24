Ankara’ya ziyaret

Belediye Başkanı Öçal, ziyaretlerinde ilçe ile alakalı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek daha sonra yapılacak olan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. »Haber Merkezi
24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve AK Parti ilçe Başkanı Necmettin Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i makamlarında ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Öçal, ziyaretlerinde ilçe ile alakalı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek daha sonra yapılacak olan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. »Haber Merkezi