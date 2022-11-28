Çat kapı ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın misafiri oldu.

Belediye Başkanı Ercan tarafından düzenlenen buluşmada Başkan Ünal, Yozgatlılar Dernek Başkanı, AK Parti Kadın Kolları ve Yozgat halkı ile bir araya geldi.

Başkanı Ünal, Ankara programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü olarak görev yapan Yozgatlı Ömer Kaplanı ziyaret etti. Ünal gösterilen hoşgörü ve misafirperverlik için Ömer Kaplan’a teşekkür etti.

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