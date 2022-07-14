Anız yakmayın!

Çiftçilerin hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını bir değeri olmadığı için; böcek ve diğer zararlıları yok etmek, çeşitli hastalıkları önlemek, toprak işlemede kolaylık sağlamak ve anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız şekilde yok edilmesini sağlamak gibi gerekçelerle anızları yaktıklarını belirten Başkanı Açıkgöz, bu tür yangınların, önce toprağa, sonra üreticilere ve daha sonra ülke ekonomisine ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

‘TOPRAK ÖLÜYOR’

Tarım arazilerindeki anız yangınlarının toprağı adeta öldürdüğünü belirterek, bunun her alanda ciddi kayıplara neden olduğunu vurgulayan Açıkgöz, toprağın içinde yüzlerce canlı ve bununla birlikte yüzlerce çeşit minerallerin olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Anızı yakarsak toprağı yakarız, toprağı yakarsak yüzlerce canlıyı yakarız, yüzlerce canlıyı yakarsak ürünlerimizi yakarız, ürünlerimizi yakarsak geleceğimizi yakarız” dedi.

‘TELAFİ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış olduğunu söyleyen Açıkgöz, “Yakma sonucu meydana gelen zararları telafi etmek mümkün değildir. Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok olur. Hâlbuki organik maddenin, yağış sularının emilmesi ve tutulmasını sağlamak, topaklaşmayı temin ederek erozyonla taşınmayı önlemek ve toprağın havalanmasını sağlamak gibi önemli görevleri bulunur. Çok kolay kaybolmasına rağmen, 1 santimetre toprağın oluşması için 100-300 yıl gibi uzun zamana ihtiyaç vardır. Bunların yanında anız yangınlarında iletim hattı direkleri ve ormanlar da zarar görmekte ve her yıl Milli Ekonomiye milyonlarca liralık zarar verilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘VERİMLİLİK DÜŞÜYOR’

Anız yakmanın verimliliği düşürdüğünü, hasat döneminde yüzde 30’a yakın verim kaybı olduğuna değinen Açıkgöz, "Toprağın içerisinde bir sürü canlı var. Üreticimiz anızı yakmakla bu canlıların hepsini yakmış durumda. Biz üreticilerimize yakmamasını söylüyoruz. Anız yangını, verimin yaklaşık yüzde 30 düşüş göstermesini sağlar. Eğer toprağı yakmadan anızı sürmüş olsaydık, mahsulü toplarken de ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Anızı yakarsak toprağı yakarız, toprağı yakarsak yüzlerce canlıyı yakarız. Anızı yakarsak verim düşüklüğü yaşarız. Bununla ilgili de üreticilerimiz dikkat etsin” diye konuştu.

»Haber Merkezi