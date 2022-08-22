Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.020,20
ALTIN
1.015,55
DOLAR
18,08
STERLİN
21,43
EURO
18,19

Anız uyarısı!

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, anız yakmanın toprak verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım, tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım." ifadesini kullandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:39
Anız uyarısı!

Başkan Açıkgöz, anız yakılmasının hem hava kirliliğine hem de orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti. Hasat döneminin bazı ilçelerde bitmesi ile birlikte Açıkgöz çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Açıkgöz, anız yakmanın çevreye vereceği zararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Hiçbir zaman tarımsal bir uygulama hüviyeti olmayan, toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına ve çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin yok olmasına neden oluyor. Çiftçilerimiz orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım. Tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmayalım” dedi. 
Üreticilerin hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacak olduğunda yakıt tasarrufu sağlamak ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yaktığını belirten Açıkgöz, bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Anız Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek nesillere aktarılmalı
Gelecek nesillere aktarılmalı
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Başarı belgesi verdi
Başarı belgesi verdi
Mahalle sakinlerine ziyaret
Mahalle sakinlerine ziyaret
Kursa ziyaret
Kursa ziyaret
Mezarı başında anıldı
Mezarı başında anıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim