Anız uyarısı!

Başkan Açıkgöz, anız yakılmasının hem hava kirliliğine hem de orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti. Hasat döneminin bazı ilçelerde bitmesi ile birlikte Açıkgöz çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Açıkgöz, anız yakmanın çevreye vereceği zararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Hiçbir zaman tarımsal bir uygulama hüviyeti olmayan, toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına ve çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin yok olmasına neden oluyor. Çiftçilerimiz orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım. Tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmayalım” dedi.

Üreticilerin hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacak olduğunda yakıt tasarrufu sağlamak ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yaktığını belirten Açıkgöz, bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.

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