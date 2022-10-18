Anestezi günü kutlandı

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda yaptığı açıklamada, ”Ameliyathane ekibinin en önemli parçalarından olan, cerrahi müdahale esnasında yaşamla bağımızı sağlayan ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan siz değerli Anestezi Uzmanlarımızın, Anestezi Teknisyenlerimizin ve Anestezi Teknikerlerimizin Dünya Anestezi Günü kutlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi

