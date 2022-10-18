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Anestezi günü kutlandı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, ‘16 Ekim Dünya Anestezi Günü’ dolayısıyla hastanede görev yapan ameliyathane personelleri ile gece kahvaltısında bir araya geldi.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Anestezi günü kutlandı

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda yaptığı açıklamada, ”Ameliyathane ekibinin en önemli parçalarından olan, cerrahi müdahale esnasında yaşamla bağımızı sağlayan ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan siz değerli Anestezi Uzmanlarımızın, Anestezi Teknisyenlerimizin ve Anestezi Teknikerlerimizin Dünya Anestezi Günü kutlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Anestezi Günü Kutlandı
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