Anahtar teslim tarihi belli

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Saraykent Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ konutları anahtar tesliminin 28 Kasım – 09 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Öçal, “Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde konutlarını teslim alacaktır.

Alıcılar, konut teslim programında belirlenen tarihlerde müşavir firma ‘Renktaş Mimarlık Müh. İnş. Tur. Sağ. Tic. Ltd. Şti.’nin Yozgat Saraykent 158 Toplu Konut Projesi şantiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

-Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

-Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

-Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

-KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura, (T.C. Ziraat Bankası Saraykent Şubesine Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.)

İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir.

Konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.” ifadelerine yer verdi.

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