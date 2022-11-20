Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26

Anahtar teslim tarihi belli

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Girişimlerimiz sonucunda hem yapımı gerçekleşen hem fiyatları revize edilen TOKİ konutlarımızın anahtar teslim işlemleri 28 Kasım – 09 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.” dedi.

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
Anahtar teslim tarihi belli

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Saraykent Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ konutları anahtar tesliminin 28 Kasım – 09 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.
Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Öçal, “Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde konutlarını teslim alacaktır.
Alıcılar, konut teslim programında belirlenen tarihlerde müşavir firma ‘Renktaş Mimarlık Müh. İnş. Tur. Sağ. Tic. Ltd. Şti.’nin Yozgat Saraykent 158 Toplu Konut Projesi şantiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır: 
-Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
-Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası, 
-Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
-KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,  (T.C. Ziraat Bankası Saraykent Şubesine Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.)
İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir.
Konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.” ifadelerine yer verdi.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Anahtar Teslim Tarihi Belli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şefkat dolu eller
Şefkat dolu eller
Bilgilendirici eğitim
Bilgilendirici eğitim
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Belediyeye ziyaret
Belediyeye ziyaret
Sosyal medyadan, meydana
Sosyal medyadan, meydana
Hz. Peygamberi yeniden düşünmek
Hz. Peygamberi yeniden düşünmek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim