Anadolu’da şiirli akşamlar

Başkanlığını Yozgatlı Avukat Rıza Yorulmaz’ın yaptığı “Cihannüma Derneği” tarafından ilki düzenlenen “Anadolu Şiir Akşamları” programının hazırlığını ve sunumunu Çorumlu eğitimci şair yazar Hüseyin Kır yaptı.

Gerçekleşen programa, farklı illerinden 33 şair katıldı. Şairler, program başlamadan önce adına program düzenlenen merhum şair Seyfeddin Karahocagil’in mezarını ziyaret edip dua etti. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İpekköy Bahçesi havuz başında şiir dinletisi gerçekleşen programa, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı, Meclis Başkanlığı Dış İlişkiler Protokol Müdürü Prof. Dr. Kudret Bülbül, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve Amasyalı şiir severler katıldı.

Program Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Bir yıl sonraki “Anadolu Şiir Akşamları” programının Aksaray’da yapılacağını açıklayan Başkan Yorulmaz, şiir dinletisinin hazırlanmasında emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Seyfeddin Karahocagil’i anlatan kısa sinevizyon gösteriminden sonra şairler sırayla şiirlerini seslendirdiler.

Amasya Anadolu Şiir Akşamları programına Yozgat Şair ve Yazarlar Derneğinden de eğitimci yazar Ahmet Sargın ve İsmail Salman katıldı. Programda kendi şiirlerini yorumlayan Sargın ve Salman katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. »Haber Merkezi