Altyapı sorunu çözülüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,Cihanpaşa Köyü Kanalizasyon çalışmasında sona gelindiğini duyurdu.

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından programa alınıp İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen, Cihanpaşa Köyü Kanalizasyon çalışmasında sona gelindi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milletvekili Yusuf Başer, “Köylerimizin altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırıyoruz. İl Genel Meclisimiz tarafından programa alınıp Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen, Cihanpaşa Köyü Kanalizasyon çalışmamızda sona geldik.” açıklamasında bulundu.

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