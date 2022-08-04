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Altyapı çalışmaları tamamlandı

Sorgun’un Eymir beldesinde belde içi cadde ve yollar sıcak asfalt ile kaplanırken, tüm telefon ve elektrik hatları yer altına alındı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Altyapı çalışmaları tamamlandı

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, belde merkezinde bulunan ana yol ve caddelerde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.
Çalışmaları kazasız tamamladıklarını aktaran Mertoğlu, "Asfalt çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Bunun yanında beldemizdeki elektrik ve telefon hatlarımızı yer altına aldık. Böylelikle beldemiz daha modern bir görünüme kavuştu." dedi.
Mertoğlu, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara da değinerek, "Su şebekesinde 6 sokaktan geçen asbestli borularımız yeni nesil su hattı ile değiştirildi. Kaldırımlarımız sökülüp yenilendi, elektrik direkleri değiştirilerek modifiye aydınlatma direkler takıldı." diye konuştu. »AA

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Altyapı çalışmaları Tamamlandı
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