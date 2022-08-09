Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile Millet Bahçesi, Rafting Parkuru, Lavanta Adası’nın açılışı yapılmasının ardından Çekerek, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Almanya’nın en önemli sosyal medya fenomenlerinden Sallys Welt olarak bilinen Saliha Özcan ekibiyle birlikte Lavanta Adası’nı görmek için Türkiye’ye geldi. Youtuber Sallys ve ekibi organizasyon kapsamında Çekerek, Aydıncık ve Yozgat merkezde kapsamlı bir program düzenlediler.

KADIN KOOPERATİFİNE TAM NOT

Program kapsamında Çekerek Kadın Girişimciler Kooperatifi’nce imal edilen el emeği ürünleri tek tek değerlendiren Sallys, yerli gıda maddelerinin doğallığına hayranlığı ifade etti.

Daha evvel Aydın, İzmir, Denizli, Isparta birçok ilde benzer kampanyalar yaparak Türkiye’nin turizm ve tanıtımına büyük oranda katkı sağlayan Sallys’nin Çekerek ziyareti önümüzdeki günlerde tüm sosyal platformlarda yayınlanacak.

ÇEKEREK’İN LAVANTASINI ALMANYA’YA İHRAÇ EDECEK

Üç gün süren çekimlerde lavanta ürünleri başta olmak üzere bölgeye ait bir çok ürünün de tanıtımı yapıldı.

Avrupa’daki büyük marketlerde doğal ürün kampanyaları yapan ve bazı ürünlerin reklam yüzü olan Saliha Özcan (Sallys Welt) ziyaretinin ardından Çekerek’in lavantasını Almanya’da pazarına sunma kararı aldı.

Çekerek’in lavanta ürünleri ve lavanta yağı Almanya’ya ihraç edilecek.

ÇEKEREK’TE BÜYÜK İLGİ

Çekim esnasında paylaşılan story ve kısa videolar Avrupa’da yaşayan binlerce hemşerimize de ulaştı. Avrupa’dan Yozgat’a gelen yüzlerce gurbetçi Sallys‘e büyük ilgi gösterdi. Yoğunluk nedeniyle iki günde tamamlanması gereken program üç günde tamamlandı.

SALİHA ÖZCAN (SALLYS WELT) KİMDİR?

Saliha Özcan aslen Konyalı, Almanya doğumlu, bir Türk ailenin çocuğu. Almanya’da Mercedes, BMW başta olmak üzere Lidl ve Bosch ‘un reklam yüzü. Sosyal medyada Sallys Welt olarak bilinen Saliha Özcan, YouTube ve Google‘ın partneri ve 5 milyon dan fazla hayran kitlesi bulunuyor.

»Haber Merkezi