Alışkanlık yapan etkinlik 

‘Kitap Sizden Çay Bizden’ sloganı ile çıkılan etkinlik gençler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

SORGED tarafından üç yıl önce başlatılan ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günleri 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Kitap okuma etkinliği ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kitap okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam edeceğiz. Gençlerimizi 31 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de SORGED ofisinde kitap okumaya davet ediyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

