Alımlar başladı

Çekerek İlçe Tarım Müdürlüğümü tarafından yonca tohumu talep başvuru alımlarının başlaması Üzerine Başkan Ünal çiftçileri uyardı.

Hibe olarak çiftçilere verilmek üzere dün itibari ile yonca tohumu talep başvuru alımları başladığının altını çizen Ünal, “Yonca tohumu başvuru kaydını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın Çekerek İlçe Tarım Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ve başvuru kayıt talep toplama işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca başvuru neticesinde yonca tohumundan faydalan mal için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ekeceğimiz arazinin tapusunun kendi adına olması eğer kendi adına tapulu değilse noter onaylı kiralık sözleşmesinin olması ve başvuruda beyanda bulunduğu tarlayı mutlaka yonca ekilmiş olması şarttır. Bu tohumun hibe verilmesinin asıl anacı vatandaşlarımıza destek kapsamında olduğudur. Ekmiyorum tohumu aldım gibi bir durum söz konusu değil mutlaka ekilecek ve kontrollerde gösterilen alanların ekilip eksilmediğini kontrol altında takibi yapılacaktır.” dedi. »Haber Merkezi

