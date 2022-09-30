Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,89
ALTIN
989,08
DOLAR
18,51
STERLİN
20,77
EURO
18,25

Aktif ol!

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), doğa yürüyüşü düzenlendi.

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
Aktif ol!

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine gençler yoğun katılım gösterdi. 
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında ‘Aktif ol’ (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında kutlandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Bizlerde her yıl çeşitli sportif etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuyoruz. Bu yılda çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağlıyoruz. Avrupa Spor Haftası her yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve ötesinden milyonlarca insan, spor profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve dernekleri, dünyanın en büyük spor girişimlerinden birine katılmak için bir araya geliyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü düzenledik. Yürüyüş sonrasında gençlerle çay içip sohbet ettik” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Aktif Ol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolları sıvadılar
Kolları sıvadılar
Önce yaya
Önce yaya
Halkla buluştu
Halkla buluştu
Miniklere ziyaret
Miniklere ziyaret
Taksici esnafa ziyaret
Taksici esnafa ziyaret
Fabrikalar kuruluyor
Fabrikalar kuruluyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim