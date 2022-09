Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine gençler yoğun katılım gösterdi.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında ‘Aktif ol’ (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında kutlandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Bizlerde her yıl çeşitli sportif etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuyoruz. Bu yılda çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağlıyoruz. Avrupa Spor Haftası her yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve ötesinden milyonlarca insan, spor profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve dernekleri, dünyanın en büyük spor girişimlerinden birine katılmak için bir araya geliyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü düzenledik. Yürüyüş sonrasında gençlerle çay içip sohbet ettik” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin