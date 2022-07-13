Aksoy uyardı

Aksoy sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada; “Açık ortaokul ve lise kayıt yenileme işlemleri 19 Temmuz 2005 öncesi doğumlu olanlar 6 ile 18 Temmuz arasında kayıt yenileme işlemleri yapabilirler. Daha önce kayıt yenileme yapmayanlar kayıt yenileme yapabilecektir. Aktif durumda olanlar kayıt yenileme yapmayacaktır. Sınavlar online yapılacaktır. Sınav 20 Temmuz saat 09.30’da başlayacak, 29 Temmuz 23.59’a kadar devam edecektir. Öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi. » Haber Merkezi