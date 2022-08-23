Aksoy uyardı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Ortaokulu öğrencileri için kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını belirten Aksoy, öğrencilerin kayıt tarihlerini ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksoy yapmış olduğu açıklamada, “Açıköğretim okullarının 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için kayıt takvimini takip etmelerini önemle rica ederim” dedi.

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