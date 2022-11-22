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Aksoy teşekkür etti

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Ahmet Yesevi İlkokulunda yapımı başlatılan dış cephe yalıtımı çalışmalarını yerinde inceledi. 

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Aksoy teşekkür etti

Hayırseverler tarafından yapılan Ahmet Yesevi İlkokulunun yapımı başlatılan dış cephe yalıtım çalışmasını yerinde inceledik. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Aksoy, “Sevgili yavrularımızın daha sıcak ve güzel binalarda öğrenim görmelerine ve değerlerimizin yaşamasına katkı sunan iş insanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Aksoy Teşekkür Etti
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