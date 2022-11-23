Aksoy çocukluğuna döndü

Çocukluk dönemini özleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Çocukluğumuza bir an için özlem duyduk. Adımlarla takım arkadaşını belirler, toprak sahalarda topun peşinde koşar ve hiç yorulmazdık. Bayramlarımızın en güzel oyunu, şimdilerde ise en modern sahalarda yavrularımıza neşe kaynağı oluyor. Bizler de onların mutluluklarına eşlik ediyoruz. Yüzlerinden gülücük eksik olmasın diye hiç yorulmadan koşmaya, terlemeye ve onların gözünde parlayan ışık olmaya çalışıyoruz.” dedi. »Haber Merkezi