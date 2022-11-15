Akşener’e ziyaret

İYİ Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret eden Başkan Yılmaz, çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Misafirperverliğinden dolayı Akşener’e teşekkür eden Yılmaz, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendiyi genel merkezimizde ziyaret ederek memleketimiz adına istişarelerde bulunduk. Nezaket, samimiyet ve kararlılık dolu sohbetimiz sonrasında, Yerköy ve Yozgatlı kardeşlerine sevgi ve muhabbetle selamlarını ileten Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi