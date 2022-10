Akdeniz bilgilendirdi

Konuyla ilgili Hekim Uzman Dr. Merve Akdeniz, “Beyin damar hastalıkları; dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her iki saniyede bir kişi inme geçirmektedir.

Dünyada önde gelen engellilik nedeni ve ikinci önde gelen ölüm nedeni ile mücadele etmek herkesin desteğine ihtiyaç duyulan bir zorunluluktur. Felç herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde herkesin başına gelebilir. Her 4 kişiden 1’i hayatı boyunca felç geçirebilir. İnme karmaşık bir tıbbi sorundur. Ancak etkisini önemli ölçüde azaltmanın yolları inme belirtilerinin erken tanınması ve tıbbi bir acil durum olarak tedavi edilmesidir.

Felçten kaçınmak istiyorsak ilk adım bireysel risk faktörlerini anlamaktır. İnme oluşumundaki en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivitedir. Bu risk faktörleri yüksek kan şekeri (diyabet), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan yağları (hiperlipidemi) gibi ciddi problemlere yol açar. Diğer risk faktörleri; metabolik sendrom (bel çevresinde yağlanma, yüksek kan yağları, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekerinin bir arada bulunması), kronik stres, düzensiz kalp ritmi, doğum kontrol hapları, bazı hormon ilaçlarının kullanımıdır.

İnmenin belirtileri; ani gelişen kol ve bacakta tek taraflı güçsüzlük ve/veya uyuşma, konuşma güçlüğü, yüzde asimetri, çift görme, dengesizlik ve bilinç seviyesinde değişikliklerdir. İnme bulguları, olayın beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine göre değişir. Bu bulgular gözlemlendiğinde en kısa zamanda uygun ileri bir tedavi merkezine başvurulmalı ve tedavi başlanmalıdır. İnme ile milyonlarca nöron kaybolduğundan müdahale için zamandan daha değerli bir şey olamaz. Zaman=Beyin kavramı erken tanıda en önemli unsurlardan biridir.

Son 20 yılda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile artık inme tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlk 4,5 saat içerisinde yapılan damar açıcı girişimler sayesinde hastalığın etkilerine daha az maruz kalındığı ve bu hastalığa bağlı olarak sakat kalma-ölüm oranlarında azalma olduğu gözlenmiştir.

29 Ekim Dünya İnme Günü’nde halkımızın inmede erken tanının hayat kurtardığını unutmamalarını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

»Haber Merkezi