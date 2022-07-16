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Akdağmadeni’nde kaza: 6 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Akdağmadeni’nde kaza: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. İ.B. (50) idaresindeki 66 AAL 140 plakalı otomobil, Y.B. (20) hâkimiyetindeki 66 HL 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araç içesinde bulunan E.Y., T.B., A.B., N.B. isimli şahıslar yaralandı.
Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. »İHA

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Akdağmadeninde Kaza: 6 Yaralı
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