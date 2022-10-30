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Akdağmadeni tanıtıldı

Ankara’da, Yozgat’ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, lezzetlerinin de tanıtıldığı Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor. 

30 Ekim 2022 Pazar 02:26
Akdağmadeni tanıtıldı


Yozgat Tanıtım Günleri'nde açılan Akdağmadeni standı ile ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri Ankaralılara ve orada bulunan Yozgatlı vatandaşlara sergilendi.
Konuyla ilgili Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 
“Yozgat Tanıtım Günleri'nde Akdağmadeni göz doldurdu. Başkentte, Yozgat’ımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, lezzetlerinin de tanıtıldığı Yozgat Tanıtım Günleri başladı. Açılış Programına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat, Yozgat Milletvekillerimiz İbrahim Ethem Sedef, Yusuf Başer, Ali Keven, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda hemşehrimiz katıldı. Birinci gününü geride bıraktığımız Yozgat Tanıtım Günleri'nde Akdağmadeni’nin tarihi ve doğal güzelliklerini sergilediğimiz standımız büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Akdağmadeni Kadın Kooperatifi standını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.  İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttığımız ana standımızda Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın hemşehrilerimizle bir araya gelerek özlem giderdi. 
30 Ekim tarihine kadar Akdağmadeni Ankara Millet Bahçesi fuar alnında hemşehrileriyle buluşmaya devam edecektir.”

Son Güncelleme: 29.10.2022 17:28
Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Tanıtıldı
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