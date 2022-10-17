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Akdağmadeni ormanları turizme kazandırılacak

Akdağmadeni Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen proje doğrultusunda Akdağmadeni ormanlarının turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Akdağmadeni ormanları turizme kazandırılacak

Proje çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç ve beraberindekiler Akdağmadeni ilçesini ziyaret ederek saha incelemesi yaptı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte orman içerisinde ilçeye kazandırılmak istenen konaklama alanları (Glamping alanları), karanlık gökyüzü parkı, kamp ve karavan alanlarının planlandığı bölgelerde inceleme yapan ekibe proje hakkında detaylı sunum yapıldı. Akdağmadeni’nin içinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerin bölge ve ülke turizmine kazandırılması noktasında ortak fikir birlikteliğine varılan incelemede, hazırlanan projenin turizm ile birlikte ilçe ekonomisini canlandıracak, beşeri sermayenin gelişmesine olanak sunacak yeni bir lokomotif sektör haline geleceği belirtildi.
Projeyle alakalı bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni ormanlarını turizme kazandırmak için sağlam ve kararlı adımlarla projemize devam ediyoruz. Alternatif turizmin birçok alanında önemli potansiyele sahip olan ilçemizde bu değerleri ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak için ciddi çalışmalarımız var. İlçemizde ağırladığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanımız Filiz Alsaç hanımefendi ve ekibiyle birlikte sahaya çıkarak çok verimli bir inceleme gerçekleştirdik. Hazırladığımız proje doğrultusunda Akdağmadeni ilçesinde Kırsal Turizme konu konaklama alanları (Glamping alanları) , karanlık gökyüzü parkı, kamp ve karavan alanları ve etkinlik alanlarını etap etap yaparak ilçemize kazandırmak istiyoruz. Termal Turizm ve Kırsa Turizm ile birlikte ilçemizin turizm alanında çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yoktur.” dedi. »İHA

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Akdağmadeni Ormanları Turizme Kazandırılacak
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