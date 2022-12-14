Akdağ’a yeni emniyet binası

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, Akdağmadeni ilçesine yeni yapılacak İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı için ihale ilanı yayınlandı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, açık ihale usulü ile yapılacak ihale, 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi hizmet binasında gerçekleştirilecek. İhale için teklifler sadece elektronik ortamda, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınacak.

Yeni hizmet binası, Akdağmadeni’nde Emek Mahallesi’nde, bin 81 metrekare toplam inşaat alanı üzerine yapılacak. İhalenin ardından sözleşmenin imzalanması ile birlikte 20 gün içinde yer teslimi yapılacak ve yüklenici firmaya yer tesliminden itibaren hizmet binasını tamamlaması için 850 takvim günü süre verilecek. »Haber Merkezi