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Akalın'dan kutlama

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Akalın'dan kutlama

Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle, basın emekçilerinin gününü kutladı. 
Akalın yaptığı açıklamada, “Zorlu şartlar altında vazife yapan, tek gayesi, kamuoyunu bilgilendirmek olan; kimi zaman şiddete maruz kalan; kimi zaman ağır bedeller ödeyen ama yılmadan, yıkılmadan, zorlu şartlara göğüs gererek mesleğini icra eden gazetecilerin gününü kutluyorum. Önemli yazar ve sosyolog Gorge Orwell’in, ‘Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir!’ dediği gibi, yazılması istenmeyen bazı gerçekler, insanların huzurunu kaçırabilir. İşte gazetecilik tam bu anlamda devreye girer ve gerçekleri yazar. Gerçekleri yazmaktan geri kalmayan; emekçi, mücadeleci, gücünü milletten alan, gazetecilerimizin bugününü kutluyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Akalından Kutlama
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