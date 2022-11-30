Akademisyenler öğrencilerle buluşuyor

Gönüllü olarak düzenlediği etkinlikleri ile Türkiye genelinde dikkat çeken Profesör Dr. Mustafa Böyükata ilçe merkezileri ile şehir merkezlerinde düzenlediği etkinliklere mahalleden yerel isimler vererek oraların tanınırlığına da katkı vermeye ve okulların görünürlüğünü artırmaya da katkı sağlıyor. Yapmış olduğu etkinlikleri bu hafta Bozok 15 Temmuz Şehitler ilkokulu ve ortaokulunda gerçekleştiren Dr. Böyükata, etkinliği "Çengeltepe Bilim Söyleşileri" adı altında gerçekleştirdi.

Etkinliğe Dr. Mustafa Böyükata’nın yanı sıra, Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erbakan, Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, Yabancı Diler Yüksekokulu Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman ve Psikolog Zeynep Yeşil ile üniversite öğrencileri katılım sağladı.

OKULLARI ÖNEMSİYORLAR

Bozok Üniversitesi Akademisyenleri Yozgat’ta mahalle aralarındaki okulları önemsiyorlar. Üniversitedeki çalışma ortamlarından sahaya inerek, okullarda gerçekleştirdikleri gönüllülük çalışmalarıyla hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin hem de okul yöneticilerinin gönüllerinde yer ediyorlar.

Etkinlik ilkokul ve ortaokulda farklı düzeylerde eğitim gören öğrenciler için heyecan dolu farklı bir atmosfer oluşturulduğu gözlendi. Programda bilim, teknoloji, sağlık, çevre, gençlik, kariyer, meslek, sanat ve kültür içerikli konulara yer verildi. Akademisyenler ve diğer konuşmacılar öğrencilerin merak yüklü sorularına cevap verdiler.

Öğrencilere meslek seçimine yönelik ipuçları ve neleri göz önünde bulundurmaları gerektiği, yaşanan değişimle birlikte dünyanın geleceği konuları ele alındı. Öğrencilerin farkındalık ötesinde bir bilinçlenme yaşadığı gözlenen buluşmalarda üniversite ortamına ilişkin soruların sorulduğu, üniversiteye karşı heveslerinin arttığı, doğadan bilime birçok alandaki birikimlere sahip insanların düşüncelerini oldukça ilgiliyle dinledikleri görüldü. Akademisyenler öğrencilerin ilgi duydukları alanlar ve sevdikleri derslerle ilişkili sorularından meslek seçimleri ile bağdaştırılarak onlar için yönlendirici konuşmalar da yapıldı. Seminerlerde yer yer videolar ve görsellerden de yararlanıldı.

ÇEVRE BİLİNCİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

Çevre bilinci ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşi yapan, öğrencilere kendi kariyer yolculuğundan da bahseden ve onların ufkunu açan Prof. Dr. Hamdi Temel, günlük hayatta sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiği anlattı. Öğrenciler ile soru-cevap şeklinde diyalogların yaşandığı buluşmada, “Kaliteli su nedir? Günde ne kadar su içmeliyiz?, “Hangi suları içmeliyiz?” gibi sorulara cevaplar bulmaya çalışıldı. Ayrıca Prof. Dr. Hamdi Temel, “Akademisyenlik nedir?” ve “Hangi akademik kariyer basamaklarından geçilmelidir?” sorularının cevaplarını da verdi.

PROJELER ANLATILDI

Programa öğrencileriyle katılan ve kendi danışmanlığında TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeler ile o projelerde yaptıkları çalışmalardan bilgilerin ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle paylaşılmasını sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, öğrencilerin teknolojik gelişmelere yönelik bilgilenmelerine ve aşinalıklarının olumlu yönde gelişmesine katkı verici söyleşiler sağladı.

“HEM HEYECAN HEM MUTLULUK İÇERİSİNDEYİM”

Yaptığı değerlendirmede Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erbakan, “Yozgat'taki ilk beş yılımı geçirdiğim semtte bulunması ve çocuklarımı yanındaki parkta oynatarak büyüttüğüm bir okul olması nedeniyle Bozok 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu'nun benim için müstesna bir yeri olmuştur. Bu nedenle, 'Çengeltepe Bilim Söyleşileri' programı kapsamında okulun değerli yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle samimi bir ortamda buluşma fırsatını yakalamış olmak benim için hem heyecan hem de mutluluk vesilesi oldu. Ortaokul 7. ve 8. sınıfta eğitimlerine devam eden kıymetli öğrencilerle, gelecek planları ve ideallerindeki meslekler hakkında konuştuk. Sosyal bilimlerden, sağlık ve spor bilimlerine, eğitim bilimlerinden temel bilim ve mühendislik bilimlerine uzanan geniş bir yelpazedeki bilim dallarına; müzik, resim ve sahne sanatları gibi çeşitli sanat dallarına gösterdikleri ilgi beni ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimizin çoğunluğunun, çeşitli spor faaliyetlerine aktif olarak katılmasını ve futbol, güreş, atletizm, voleybol ve bilek güreşi gibi spor dallarında ülke çapında başarılara imza atan lisanslı öğrencilerimizin bulunmasını, sağlam kafalı ve sağlam vücutlu bir gençlik hayalimize ulaştığımızın bir göstergesi olarak değerlendirdim. Sohbet havasında geçen etkinliğimizde, doğru meslek seçiminin kişinin çeşitli mutluluğu yakalaması ve gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi açısından ne denli önemli olduğu üzerinde durduk. Ülkemizdeki, mevcut yükseköğretim yapısının öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken dönemde seçim yapmalarını gerektirdiği gerçeğinin altını çizdik. Öğrenci arkadaşlarımızın gençlik enerjilerinden ziyadesiyle istifade ettim. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“İLETİŞİM KURMA BECERİSİ KAZANDIRDI”

Etkinlik bağlamında arkeolojinin nasıl bir bilim dalı olduğu, kapsamının, çalışma yöntemlerinin ve amacının ne olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erdoğan, “Öğrencilerin sorularıyla daha da interaktif olan söyleşimiz çerçevesinde, kısa sürede öğrencilerin arkeoloji bilimine ilişkin fikir sahibi olmalarını sağlandığına tanık oldum. Söz konusu etkinlik, akademisyenlere farklı yaş grupları ile iletişim kurma becerisini kazandırmakla beraber, öğrencilerin daha önce hakkında fikir sahibi olmadıkları bilim alanları ile tanışmaları açısından iyi bir fırsat sunduğu kanısındayım.” dedi.

“EN ÖNEMLİ BASAMAK”

Müzik özelinde sanat temalı bilgiler paylaşarak etkinliklere zenginlik katan Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil yaptığı değerlendirmede, “Eğitimin en önemli basamağı olan ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza müzik sevgisini ve müzik aletlerini tanıtmak kapsamında yapmış olduğumuz programdan dolayı ben ve öğrencilerim mutluluk duyduk. Öğrencilerin katılımı, müziğe olan merak ve ilgileri, derslerin yanı sıra sosyal faaliyetlerin de onların motivasyonu konusunda büyük rol oynadığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Aktif ve heyecan dolu bir sınıf ile tanışmamız ve bizlere olan katkılarından dolayı çok memnun kaldık. Onlarında mutlu olduğunu görmek, ilerde iyi ve eğitimli bir birey olmalarının yanında mutlaka hayatlarının bir aşamasında müzikle iç içe olabilme ümitlerinin yeşerdiğini görmek en büyük motivasyonumuz oldu. Emeği geçen öncelikle Prof. Dr. Mustafa Böyükata olmak üzere, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ”

Etkinlikte sıfır atık, su varlıkları, iklim değişikliği, doğa ile uyumlu yaşama konularında konuşan ve çocuklara TEMA Vakfı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Abdullah Abdülkadir Karaduman, doğa ile uyumlu bir yaşam için doğanın korunmasına dair bilgiler paylaştı. Farklı yaş gruplarından öğrencilerle bir araya gelerek onların toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin, ormanların ve diğer doğal varlıkların korunması konusunda duyarlılıklarını artırıcı konulara değindi.

“ÇALIŞMALAR ÖZVERİYLE YÜRÜTÜLEBİLİYOR”

Yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Bu çalışmalar özveriyle ancak yürütülebiliyor. Böyle olması da insana huzur veriyor. Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz de bu çalışmalarımızın önemini biliyor ve takdirle karşılıyorlar. Daha önce il merkezine bağlı köy okullarına gidişlerimizde kendileri de zaman ayırıp bizzat katıldılar. Çalışmalarımızın olumlu etki bıraktığını gözlemliyoruz. Bozok 15 Temmuz Şehitler İlkokulu / Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri bizleri içtenlikle misafir ettiler. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik için Okul Müdürümüz Tuncay Taş ve Müdür Yardımcısı Mehmet Beliktay ile okulda görev yapan öğretmenlerimizin samimiyetleri oldukça kıymetliydi. Üniversitemizden gençlerin gönüllü olarak katılımları beni duygulandırıyor. Onların deneyim kazanmalarına da katkısı oluyor elbette ama gönüllerinden gelerek katılmaları oldukça sevindiricidir. Akademisyenlerimiz büyük destek veriyorlar. Gelmek isteyip de gelemeyenler de oldu. Böylesi etkinlikler üniversitemizin tanıtımı ve kurumlar arası işbirliği açısından da çok anlamlıdır. Böylesi çalışmaları bizler okullardan davet ve istek oldukça yapmaya çalışıyoruz. Genişleyerek ve çeşitlenerek devam ettirilmesi dileğimizdir” dedi.

“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Okulda akademisyenleri görmekten duydukları memnuniyetlerini ifade eden yöneticiler bu etkinliği gelecek dönemde de tekrarlamak istediklerini ifade ettiler. Öğrencilerin akademisyenlerle birlikte yapılan etkinliklerden çok keyif aldıklarını, müzik, bilgisayar, arkeoloji, doğa ve mühendislik gibi pek çok alanda çalışmaların olmasının etkinliği zenginleştirdiğine değinerek, öğrencilerin etkinlikleri akademisyenlerle birlikte yapma ve uygulama imkânı bulmasının onlar için çok güzel ve unutulmaz olduğuna değindiler. Program sonrası Bozok 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Tuncay Taş, katkı veren bütün konuşmacılara teşekkür ederek belge takdim etti.

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