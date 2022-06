Akademisyenler bir arada

Aydın Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitimi" etkinliğinde Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'da katılım sağladı. Proje konularına istekli olan öğretmenler de etkinliğe katılım sağladı. Etkinlik Başkanlığını İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in ve Etkinlik Koordinatörlüğünü Kadriye Çetin’in yaptığı programda Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Profesör Dr. Mustafa Böyükata eğitim yöneticisi ve eğitmen olarak yer aldı. 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen programda Profesör Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden Profesör Dr. Mehmet Fevzi Köseoğlu ve Prof. Dr. Serkan Sevim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Sümeyye Sınır ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi Türkyılmaz gönüllü olarak eğitmenlik yaptı.

KONULAR DETAYLI

OLARAK ELE ALINDI

Nazilli Anadolu Lisesi, Asımın Nesli Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi ve Nazilli Lisesi öğretmenleri ile diğer bazı okullarda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 civarında katılımcının yararlandığı etkinliğin sabah oturumlarında eğitim semineri sunumları yapılırken, öğleden sonraları ise uygulamalı grup çalışmaları yapıldı. Eğitim kapsamında, proje tabanlı çalışmalarda ve proje fikri geliştirip yürütme aşamalarında öncelikli olarak bilinmesi gereken temel kavramlar, proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken önemli bileşenler; özgün değer, yöntem, yönetim, yaygın etki boyutları, proje teklifinin kalitesi, proje tasarımında ön hazırlık, literatür taraması ve analizi, proje yönetimi ve planlama, sonuçların değerlendirilmesi, yaygınlaştırma ve etik konuları detaylı olarak ele alındı ve etkileşim bir yolla anlatıldı. Akademisyenlerin kendi deneyimleri ile örneklendirerek verdikleri seminerlerde katılımcıların sorularına da cevaplar verildi.

‘GENÇLER KENDİ

BAŞINA ÖĞRENEBİLME YETKİNLİĞİNDE OLMALI’

Katılımcıların kendileri için yeni bilgiler öğrenme ve proje hazırlama konusunda doğru bildikleri yanlışların farkına varma fırsatı bulduklarını ifade ettikleri etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede Profesör Dr. Böyükata, “Zorunlu eğitim süreci sonrasında her genç pek çok şeyi kendi başına öğrenebilme yetkinliğinde olmalıdır. Hele mesleğe atıldıktan sonra insanların yenilikler konusunda bir kurumun ya da çalışılan kuruluşun, yöneticilerin ve idarecilerin onları eğitmek zorunda olmadıklarını bilmesi gerekir. Her proje faaliyeti, her etkinlik ‘modüler bir okuldur’ bu gözle de bakmak gerekir. Nazilli’de öğretmenlerimizin bunun bilinciyle bizlere ulaşarak bu eğitim etkinliğini düzenlemek istemeleri bu açıdan da çok değerlidir. Programın düzenlenmesi için öncülük eden ve koordinatörlüğü üstlenen Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadriye Çetin ve onun şahsında bütün öğretmenlerimize, ilgileri sebebiyle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iştirak eden okulların yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

Katılımcı öğretmenlere belge takdim edilen eğitim programının sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek düzenlenen etkinliğin katılımcıların keyifle tamamladıkları verimli bir eğitim olduğu ve Nazili’de proje üretme potansiyeline katkı sağlayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunarak Profesör Dr. Böyükata ile birlikte katkı veren akademisyenlere teşekkür edip, plaket takdim etti.

»Haber Merkezi