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Akademik yıl açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ‘2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü,  Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Osman Aktaş ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Güneşer katıldı.

11 Ekim 2022 Salı 02:11
Akademik yıl açıldı

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasının başında törene katılanları selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversitelerimizin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni münasebetiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Yeni akademik yılın ülkemiz, milletimiz özellikle de sevgili öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
“TÜRKİYE, SON 20 YILDA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER, YATIRIMLAR, REFORMLARLA BUGÜNLERE HAZIRLIK YAPMIŞTIR”
İnsanlığın, son birkaç yıldır salgınla başlayan, ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hemen her gün, dünyanın farklı bir köşesinde patlak veren yeni krizlere gözlerimizi açıyoruz. İkinci Cihan Harbi sonrasında galiplerin çıkarlarını korumak gayesiyle inşa edilen küresel sistem, son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Dünyanın geri kalanının canı, kanı, gözyaşı,  yeraltı kaynakları pahasına bir avuç mağrurun refahını devam ettirmek üzerine kurulu bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor” değerlendirmesinde bulundu. 
Her krizin risklerle, tehditlerle birlikte fırsatları da beraberinde getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazırlıklı olanlar için kriz anları aynı zamanda yeni bir dönemin muştusu, daha aydınlık günlerin müjdecisidir. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar, reformlarla işte bugünlere hazırlık yapmıştır” dedi.
Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik meslek yüksekokullarına ilişkin şunları kaydetti: "Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır."
Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla ‘YÖK  Üstün Başarı Ödülleri’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül sahiplerine takdim edildi. Toplu akademik yıl açılış törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar, devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, bütün üniversite rektörleri, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı. »Haber Merkezi
 

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Akademik Yıl Açıldı
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