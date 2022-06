AK Teşkilat öğrencilerin yanında

Öğrencilere moral vermek için yapılan ikramlık dağıtımı etkinliğine AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve partililer katıldı. YKS’nin birinci günü Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ‘nde sınava girecek öğrencilere, ikinci gün ise Yozgat Merkez Ortaokulu’na sınava girecek öğrencilere ikramlık dağıtımında bulunduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bütün yıl çalışıp sınava hazırlanan öğrencilerimize moral vermek adına onların yanında olup ikramlık dağıtımında bulunduk. Sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

‘BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ise, “YKS sınavına girecek olan kardeşlerimiz için İl Başkanımız Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanımız Erva Kevser Yurtlu ve yönetimlerimiz ile ikramlık dağıtımında bulunduk. YKS’ye girecek olan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Üniversite yolculuğunuza ufak bir adım kalsa da nerede olursanız olun biz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Haber Merkezi