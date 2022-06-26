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AK Teşkilat Boğazlıyan’da

AK Parti Yozgat Teşkilatı, Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

26 Haziran 2022 Pazar 02:08
AK Teşkilat Boğazlıyan’da

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve partililer Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı, Yenipazar ve Yamaçlı Beldelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinde vatandaşlar ile bir araya geldiklerini ifade eden İl Başkanı Başer, “Boğazlıyan İlçemize bağlı güzel beldemiz Sırçalı'da hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Belediyemiz faaliyetleri hakkında istişarede bulunduk” dedi.
Sırçalı beldesinde esnafla buluşan Başer, daha sonra Yenipazar Belde Belediye Başkanı Menderes Baran'ı ziyaret etti. Yenipazar beldesinde yapılan çalışmalarımız hakkında iştişareler de bulunduklarını belirten Başer, “Misafirperverlikleri için Yenipazar Belde Belediye Başkanımız Menderes Baran’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
BILGI ALDI
Yamaçlı Belde Belediyesini ziyaret eden Başer, “Belediye Başkanımız Şaban Altıntaş'dan yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kendisine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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AK Teşkilat Boğazlıyanda
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