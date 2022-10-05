AK Parti’ye ziyaret

Başkan Erva Kevser Yurtlu, “Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcımız Orhan Kırcalı’ya teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi
05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Orhan Kırcalı, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Erva Kevser Yurtlu’yu makamında ziyaret etti.
Başkan Erva Kevser Yurtlu, “Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcımız Orhan Kırcalı’ya teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi