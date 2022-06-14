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AK Partiden Bağış

AK Parti Yozgat teşkilatı üyeleri tarafından Türk Kızılay'ının 154’üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle kan bağışından bulunuldu.

14 Haziran 2022 Salı 23:31
AK Partiden Bağış

Kan bağışı etkinliğine AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, , İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, İl Başkan Yardımcıları Nurullah Nurdoğan, Mehmet İhsan Varol ve teşkilat üyeleri katıldı. İl Başkanı Yusuf Başer konuyla ilgili, “Kötü gün dostu Türk Kızılay'ımızın 154’üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle AK Parti Yozgat İl Başkanlığı teşkilatları olarak kan bağışında bulunduk. Bu vesileyle hemşehrilerimi kan bağışına davet ediyor, Türk Kızılay’ımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi. Haber Merkezi

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AK Partiden Bağış
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