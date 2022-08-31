AK kadınlar Sarıkaya’da

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve beraberindekiler Sarıkaya ilçesinde bir dizi ziyaret düzenledi.

Ziyaretleri kapsamında şehit Piyade Er Erhan Ülkü’nün ailesini ziyaret eden Başkan Yurtlu, daha sonra Sarıkaya Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğine ziyarette bulundu.

Yurtlu ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz! Vatan için millet için canını feda eden şehidimiz Piyade Er Erhan Ülkü ailesine Sarıkaya ilçesinde ziyarette bulunduk. Büyüklerimizin hayır duasını aldık. Ruhu şad olsun.” dedi.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca ve yönetim üyeleri ile birlikte Sarıkaya Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğini ziyaret ettiklerini belirten Yurtlu “Türk milletinin bağımsızlığını müjdeleyen Büyük Zafer’in 100. yılında Gazi M. K. Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” diye konuştu. »Haber Merkezi