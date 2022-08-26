AK kadınlar ilçelerde

Yozgat merkezde ziyaretlerini tamamlayan Başkan Yurtlu, Yerköy ilçesinde kadın esnafları ziyaret etti. Ziyarette Yurtlu' ya, Yerköy Kadın Kolları Başkanı Nur Erdem ve yönetim üyeleri eşlik etti. Kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Yurtlu, "Kadın esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Merkezde faaliyet gösteren kadın esnaflarımızı ziyaret ettik. Şimdi ise Yerköy ilçemizde faaliyetlerini sürdüren kadın esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah tüm ilçelerimizi gezerek tüm kadın esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Ziyarette kadınlarımız ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinliyoruz. Yerköy ziyaretimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek AK Parti’nin Yerköy ilçesinde yaptığı hizmetlerin yer aldığı broşürleri takdim edildi" ifadelerini kullandı.

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