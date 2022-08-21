AK Gençlik toplandı

Yapılan toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve partililer katıldı. Toplantı ile ilgili Başkan Taşdemir, “‘Bu davanın mayasında evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu evinde bırakıp, adeta bir sefere gidercesine yola çıkan yiğitlerin inancı var, aşkı var, heyecanı var.’ Yol arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı icra ettik. Hedef 2023’e giderken bu davanın özünü idrak eden AK Gençlik Yozgat, diklenmeden ama dimdik Büyük Ustasının yanında!” dedi. »Haber Merkezi

