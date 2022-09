Aile bütçesine katkı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan “KOP ile örtü altında sebze yetiştiriciliği” projesine başvuran kadın girişimci Sariye Aslan, yüzde 80 hibe ile evinin önündeki 525 metrekarelik alana sera kurdu. Hububat ekiminin yanı sıra gelir getirici alternatif ürünlere yönelmek istediğini belirten kadın girişimci Aslan, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın kendisini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yönlendirdiğini, hazırladıkları projeyle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından destek alıp bu yıl sera kurduğunu anlattı.

Serasına 1.500 domates fidesi diktiğini ve günlük 150 kilogram ürün elde ettiğini söyleyen Aslan, bu yıl içerisinde ise seradan 6-7 ton civarı domates beklediklerini söyledi.

“DOMATES ÜRETİMİNDEN YÜKSEK VERİM ALDIK”

Kurdukları serada domates üretimi yaptıklarını söyleyen Aslan, “İlk kez bu sene domates üretimine başladık. Her sene ekin, buğday üretiyorduk. Buğdaydan karımız olmadığı için eşimle birlikte yüzde yüz organik domates üretmeye başladık. Daha karlı olduğu için bu serayı kurduk. Seranın kurulumu için 20 bin liralık bir yatırım yaptık, devletimiz de yüzde 80 hibe verdi. Bu serayı kurduk. Devletimizin yardımıyla domates üretimine başladık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz, verimimiz de güzel. Köy halkına, çevre köy ve ilçelerine domateslerimizi satıyoruz. Günlük 150-200 kilogram arasında domates topluyoruz, satıyoruz, ev ekonomisine katkı sunuyoruz” dedi.

İşini severek ve özenle yaptığını belirten Aslan, “Domateslerin bakımı zor oluyor, sürekli geliyoruz, inceliyoruz. Özenle, dikkatle incitmeden, bebek gibi bakımını yapıyoruz. Yılın her ayında domates, marul yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yaz kış bu serada üretim yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“GEÇİMİMİZİ SERADAN KARŞILIYORUZ”

Satı Aslan ise, “Gelinime, oğluma yardım ediyorum. Günlük 8-9 kasa domates topluyoruz, hemen hemen 200 kilogram geliyor. Geçimizi buradan sağlıyoruz. Bu yıl domates ürettik, her yıl yapmıyorduk. Her sene buğday, arpa ekiyorduk, bu yıl domates yetiştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YÜZDE 80 HİBELİ SERAMIZI BELDEMİZE KAZANDIRDIK”

Seranın beldeye kazandırılmasında öncülük eden Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal ise proje ile ilgili bilgiler vererek, “Bu sera, kasabamızda bir ilk. Bu projeyi KOP ile gerçekleştirdik. Yüzde 80 devletimizin desteği, yüzde 20 de sera işletmecimizin desteği ile bu projeyi buraya yaptık. Amacımız hem vatandaşa ekonomik destek hem de tarımı daha da geliştirmekti. Hep kasabada seracılığı nasıl yapacağız diye bir endişe vardı. Bu serayı kurarak beldemizde biz bunu başardık. Başarmamızın en büyük etkenlerinden biri de devletimizin gücünü kullandık. Devletimizin gücünü de burada vatandaşımıza hissettirdik” dedi.

“YERELDEN KALKINMA MODELİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önerdiği “yerelden kalkınma modeli” doğrultusunda beldede çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ünal, “Seraya talep oldukça fazla. Çünkü vatandaşımıza bir cesaret geldi. İlk defa bu işe girdiler ama baktılar ki verim fazla, satışı güzel, o nedenle seraya beldemizde talep arttı. Türkiye ekonomisinde her zaman üretim yapmamız gerekiyor. Bu üretimi de biz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın yerelden kalkınma modeli ile gerçekleştiriyoruz. Burada hem devletimize hem de Çekerek Kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların desteği, bizim girişimlerimiz ve vatandaşlarımızın gayretiyle bu seramızı kurduk ve şu anda domates topluyoruz. Günlük satışlarımız oluyor, çevre köylere de satışlarımız oluyor. Fiyat olarak 10 liradan satılıyor. Domatesleri hem yemeklik hem de menemenlik için alan oluyor. Bundan sonraki süreçte de menemenlik üzerine gideceğiz. Güzel bir çalışma oldu, beldemize hayırlı olsun” diye konuştu. »İHA