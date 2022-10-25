Aile birliği toplantısı



Toplantıda Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, Okul Aile Birliği kanalıyla yapılan hizmetleri anlattı.

12’nci sınıflarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılı olmak için okul içinde yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerden bahseden Müdür Yılmaz, başarı arttırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Başarıyı artırmak için yapılan faaliyetlerden bahseden Yılmaz, “Her 10 öğrenci gönüllü bir danışman öğretmen belirledik. Gönüllü öğretmenlerimiz YKS’ye hazırlanan öğrencilere haftada bir randevu vererek her türlü sorunları ile ilgilenmekte ve yol göstermektedir. Okulumuz rehber öğretmeni İdris Koçak 12’nci sınıf öğrencilerine 15 günde bir randevu vererek YKS konusunda rehberlik etmektedir.” ifadelerini kullandı.

YKS de başarılı olmada düzenli ve devamlı kitap okumanın önemi anlatan Yılmaz, sınavda başarılı olmada düzenli uyku, dengeli beslenme ve biyolojik saat konusunda bilgi verdi.

Cep telefonunun geç saatlere kadar düzensiz kullanımının sakıncalarından bahseden Yılmaz, okulda ders saatlerinde telefon kullanımının yasaklandığını belirtti.

Yılmaz, evlerde de velilerin çocukların telefonların kullanımında sınırlama getirmelerini tavsiye etti.

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