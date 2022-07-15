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‘Ağır cevap verildi’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
‘Ağır cevap verildi’

Köse yayımlamış olduğu mesajında; “15 Temmuz 2016’da halkın iradesini hiçe sayarak milletimize ve demokrasimize haince kast etmeye kalkanlara karşı yine milletimiz ağır bir cevap vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişen, kalkınan Güçlü Türkiye’nin önünü kesmek, halkın iradesini yok saymak adına hareket edenler o gün bir kez daha Türk Milleti’nin gücünü ve ferasetini meydanlarda görmüşlerdir.  Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazılarak engellendi.
Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara dökülerek, savaş uçaklarına, tanklara, ölüm yağdıran silahlara karşı canını siper edip, vatanına nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur. Milletimiz bir daha böyle bir ihanet ve acı yaşamasın diye canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizin kahramanlığı, ihanet gecesi ölüme koşan gazilerimizin cesareti, bu milletin hür iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Kırk yıllık hazırlığın ardından girişilen bu ihanet, şehitlerimizin mübarek kanları, gazilerimizin gurur duydukları acıları ve o gece minarelerimizden yükselen salalar ile ülkemizin aydınlık geleceğini müjdelemiştir. 15 Temmuz Darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etmiş, Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmamıştır.  
Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehit olan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Mevla’mdan rahmet diliyorum. Acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 
Milletimizin ve hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüce Rabbim milletimizin birliğine, dirliğine ve iradesine göz dikenlere fırsat vermesin.” ifadelerini kullandı.
»Haber Merkezi

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